Синоптики обещают теплый ноябрь большинству регионов России

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Температурные аномалии ожидаются в России в ноябре: температура выше нормы прогнозируется в большинстве регионов, ниже нормы - в Краснодарском крае, южной части Крыма, Иркутской области и Забайкалье. Об этом ТАСС в среду сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"Ниже нормы температура будет в Краснодарском крае, южной части Крыма, а также за Уралом - это Иркутская область и Забайкалье. Примерно на один градус ниже нормы. Относительно прохладная погода для этих территорий", - сообщила она.

Паршина отметила, что выше нормы на один градус температура прогнозируется в большинстве регионов. В частности, в Московском регионе, Ленинградской области, Поволжье, некоторых районах Якутии, Приморья, Хабаровского края, на Урале.

По ее словам, этот прогноз является предварительным, его вероятность - около 70%. Более точный прогноз на ноябрь Гидрометцентр даст в конце октября.