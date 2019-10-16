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В Забайкалье прошел детский фестиваль национального бурятского танца

В нем приняли участие около 350 школьников

ЧИТА, 16 октября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Детский фестиваль бурятского кругового танца ехор впервые прошел в среду в поселке Агинское Забайкальского края, объединив 20 творческих коллективов из местных школ и домов культуры. Об этом ТАСС сообщила один из организаторов фестиваля Туяна Дондокова.

"Фестиваль прошел в актовом зале Агинской средней школы №1. В нем участвовали 20 коллективов - это дети из разных поселков и сел Агинского Бурятского округа, всего около 350 школьников с 5-й по 11-й класс", - сказала Дондокова.

Дети соревновались в двух номинациях. В первой они представляли аутентичный номер - водили хоровод под собственное пение и звуки народных инструментов. Во второй номинации школьники демонстрировали интерпретации этого танца под современную музыку.

"Наш фестиваль - это не только исполнение народного хоровода, но и популяризация традиционной культуры бурят у подрастающего поколения, воспитание уважения и бережного отношения к народным обычаям и обрядам, семейным ценностям. Благодаря ехору, дети лучше узнают бурятскую культуру. Во время подготовки к танцу дети общались с людьми старшего поколения, знатоками, носителями исконных традиций", - отметила организатор.

Ехор - танец бурят, напоминающий хоровод. В древности он имел сакральное значение. Взявшись за руки и двигаясь по кругу с песнями, люди подчеркивали единство рода. Они просили у высших сил удачной охоты и излечения от болезней.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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