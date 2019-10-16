Пермские власти рассмотрят жалобы сотрудников пожарной охраны на низкие зарплаты

ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Пермского края рассмотрят жалобы сотрудников пожарной охраны министерства территориальной безопасности региона, не входящей в структуру МЧС, на низкие зарплаты. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В среду на местном портале "Properm.ru" появилась информация о том, что сотрудники пожарных отрядов в Пермском крае, не входящие в структуру МЧС, получают от 12 до 15 тыс. рублей, этих денег не хватает для содержания семьи.

"Министерством территориальной безопасности Пермского края во взаимодействии со всеми заинтересованными органами власти данный вопрос будет проанализирован, будут подготовлены необходимые предложения. Все обращения и предложения, поступившие в адрес министерства, взяты в работу", - сказали в пресс-службе.

В июле 2019 года по итогам прямой линии президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить уровень заработной платы пожарных в России. К 1 августа 2019 года зарплаты должны были поднять до 24 тыс. рублей, а к 1 января 2020 года до 32 тыс. рублей, однако распоряжение главы государства затронуло только служащих МЧС. В октябре 2019 года краевые пожарные написали обращение на имя губернатора Пермского края Максима Решетникова и председателя Законодательного собрания региона Валерия Сухих, где попросили обратить внимание на "несправедливую ситуацию" и увеличить их зарплаты.

По данным министерства, в Пермском крае работают 58 пожарных частей противопожарной службы субъекта. В ведении министерства находятся также такие организации, как "Гражданская защита", "Пермская краевая служба спасения", "Учебный центр по ГО и ЧС Пермского края, "Управление государственной противопожарной службы Пермского края".

В настоящее время средняя зарплата водителя пожарного автомобиля, работающего в пожарной охране регионального министерства, составляет 15,5 тыс. рублей, пожарный в зависимости от класса получает от 13,5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, командир отделения - 19 тыс. рублей, а начальник караула - 21 тыс. рублей.