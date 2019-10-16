Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростуризм предложил тиражировать опыт Дагестана по созданию туристических хабов

Всего в республике создано шесть таких хабов

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Опыт создания в Дагестане туристических хабов со всей инфраструктурой Ростуризм предлагает тиражировать и в других регионах страны. Об этом сообщила в среду советник главы Ростуризма Наталья Осипова на международном туристском конгрессе "Приоритеты развития туризма: региональные аспекты" в Махачкале.

"[В Дагестане] лучшие практики по [туристическим] хабам. Несомненно, этими лучшими практиками надо делиться, потому что это вот как раз та практика, которая позволяет [туристические] маршруты, действительно, сделать комфортными. Очень хочется, чтобы Дагестан этой лучшей практикой делился", - сказал Осипова.

Глава Дагестана Владимир Васильев, принимавший участие в конгрессе, сообщил, что на сегодня в республике созданы шесть таких хабов, которые выполнены в единой стилистике. Они находятся на путях прохождения популярных туристских маршрутов, а также около наиболее востребованных объектов туристского показа. "Это сделано в основном методами государственно-частного партнерства и в основном за счет частных инвестиций", - сообщил глава региона.

Он также отметил, что там наряду с современными услугами создаются торговые места, в которых местные жители могут без налогов продавать выращиваемые у себя продукты.

По данным Минтуризма региона, туристические хабы в Дагестане начали создавать по поручению главы республики. Блок-контейнерные объекты со всей необходимой инфраструктурой устанавливаются на пересечении крупных туристических маршрутов для повышения качества услуг, оказываемых гостям республики. На сегодняшний день такие хабы уже функционируют в таких популярных у туристов местах, как Сулакский каньон, Ирганайское водохранилище, село Хунзах и т.д. Всего планируется создать восемь таких хабов.

Туристский конгресс "Приоритеты развития туризма: региональные аспекты" работает в рамках международного туристского форума "Open Dagestan 2019", который проходит с 16 по 19 октября в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Восхождение в честь 100-летнего юбилея со дня рождения поэта Мустая Карима состоится в КБР
В экспедиции примут участие президент федерации альпинизма КБР, двукратный восходитель на Эверест Абдул-Халим Ольмезов, начальник восхождения Борис Гумаев, альпинисты и спасатели МЧС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС