Ростуризм предложил тиражировать опыт Дагестана по созданию туристических хабов

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Опыт создания в Дагестане туристических хабов со всей инфраструктурой Ростуризм предлагает тиражировать и в других регионах страны. Об этом сообщила в среду советник главы Ростуризма Наталья Осипова на международном туристском конгрессе "Приоритеты развития туризма: региональные аспекты" в Махачкале.

"[В Дагестане] лучшие практики по [туристическим] хабам. Несомненно, этими лучшими практиками надо делиться, потому что это вот как раз та практика, которая позволяет [туристические] маршруты, действительно, сделать комфортными. Очень хочется, чтобы Дагестан этой лучшей практикой делился", - сказал Осипова.

Глава Дагестана Владимир Васильев, принимавший участие в конгрессе, сообщил, что на сегодня в республике созданы шесть таких хабов, которые выполнены в единой стилистике. Они находятся на путях прохождения популярных туристских маршрутов, а также около наиболее востребованных объектов туристского показа. "Это сделано в основном методами государственно-частного партнерства и в основном за счет частных инвестиций", - сообщил глава региона.

Он также отметил, что там наряду с современными услугами создаются торговые места, в которых местные жители могут без налогов продавать выращиваемые у себя продукты.

По данным Минтуризма региона, туристические хабы в Дагестане начали создавать по поручению главы республики. Блок-контейнерные объекты со всей необходимой инфраструктурой устанавливаются на пересечении крупных туристических маршрутов для повышения качества услуг, оказываемых гостям республики. На сегодняшний день такие хабы уже функционируют в таких популярных у туристов местах, как Сулакский каньон, Ирганайское водохранилище, село Хунзах и т.д. Всего планируется создать восемь таких хабов.

Туристский конгресс "Приоритеты развития туризма: региональные аспекты" работает в рамках международного туристского форума "Open Dagestan 2019", который проходит с 16 по 19 октября в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале.