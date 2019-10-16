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Около 20 км дорог в КЧР отремонтируют по нацпроекту в 2020 году

В 2020 году также планируется установка второго автоматического пункта весогабаритного контроля грузовых автомобилей на 206 километре автомобильной дороги Майкоп - Карачаевск

ЧЕРКЕССК, 16 октября. /ТАСС/. Дорожники отремонтируют и реконструируют около 20 км дорог Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году за счет национального проекта "Безопасные и качественные автодороги". Об этом ТАСС в среду сообщил ведущий специалист управления "Карачаевочеркесавтодор" Алибек Берегетов.

"В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" до 2024 года будет приведено в нормативное техническое состояние около 140 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики. В 2020 году будут продолжены работы по ремонту и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения КЧР - всего 18 км", - сказал Берегетов.

По его словам, планируется ремонт 3 км дороги Карачаевск - Учкулан, 6 км дороги Пятигорск - Карачаевск, 4 км дороги Невинномысск - Черкесск - подъезд к селу Дружба, реконструкция 5 км дороги Черкесск - Хабез - подъезд к МЦО "Архыз". В 2020 году также планируется установка второго автоматического пункта весогабаритного контроля грузовых автомобилей на 206 километре автомобильной дороги Майкоп - Карачаевск. До конца 2019 года будет выполнено 17% от общего объема работ - 23,64 км.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году по сравнению с 2017 годом должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

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Карачаево-ЧеркесияСКФО
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