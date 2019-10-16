Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Губернатор Кубани призвал на федеральном уровне закрепить понятие земель под виноградники

В прошлом году в регионе произвели 22,5 млн декалитров вина

МОСКВА, 16 октября /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с инициативой перед депутатами Госдумы закрепить на федеральном уровне в процессе подготовки новой редакции законопроекта о развитии виноградарства и виноделия целевое назначение использования земель под виноградники. Об этом он сообщил в среду на заседании рабочей группы под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Новая редакция законопроекта о развитии виноградарства и виноделия будет рассмотрена до конца года. Закон станет базовым в отрасли и будет способствовать развитию виноделия и виноградарства в регионах.

"Сегодня это просто земли сельхозназначения, они никак не защищены. А эта земля по-настоящему бесценна. Все эти виноградопригодные земли находятся в каком угодно обороте, но только не под виноградарством, многие из них заложены в банках. Нам нужны правовые основания, чтобы статус виноградопригодных земель был закреплен в законе, у нас есть уникальная возможность этим законом поставить точку в этой вакханалии. Это позволит их использовать только по целевому назначению", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что, при одинаковых площадях виноградников в крае (21 тыс. гектаров) в 2015 и 2018 году, 20 млн декалитров вина было произведено в 2015 году, а в 2018 году - 22,5 млн декалитров.

"Как такое может быть, что качество виноградников не растет, а количество декалитров растет - тенденция не очень хорошая. Мы хотим быть регионом, который производит виноград и делает из него вино, а не регионом-разливайкой, где разливают привезенный виноматериал", - отметил Кондратьев.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в этой связи он призвал также законодательно закрепить право называть российскими винами только те, что производятся из выращенного в стране винограда.

Ранее глава краевого департамента инвестиций и развития МСП Юрий Волков выступил с инициативой о необходимости создания бренда "Российское вино", тема обсуждалась на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Инициативу Краснодарского края поддержал уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов и подключился к проработке этого проекта.

О виноделии на Кубани

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли. На Кубани находится треть всех виноградников страны и производится 48% российского вина и 32% российского шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Краснодарский край в 2019 году увеличил на 7% объемы экспорта вина по сравнению с 2018 годом, в том числе за счет поставок в пять новых стран: Великобританию, Бразилию, Испанию, Бельгию, Канаду.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКондратьев, Вениамин Иванович
Реклама на ТАСС
Восхождение в честь 100-летнего юбилея со дня рождения поэта Мустая Карима состоится в КБР
В экспедиции примут участие президент федерации альпинизма КБР, двукратный восходитель на Эверест Абдул-Халим Ольмезов, начальник восхождения Борис Гумаев, альпинисты и спасатели МЧС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС