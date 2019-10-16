Губернатор Кубани призвал на федеральном уровне закрепить понятие земель под виноградники

МОСКВА, 16 октября /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с инициативой перед депутатами Госдумы закрепить на федеральном уровне в процессе подготовки новой редакции законопроекта о развитии виноградарства и виноделия целевое назначение использования земель под виноградники. Об этом он сообщил в среду на заседании рабочей группы под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Новая редакция законопроекта о развитии виноградарства и виноделия будет рассмотрена до конца года. Закон станет базовым в отрасли и будет способствовать развитию виноделия и виноградарства в регионах.

"Сегодня это просто земли сельхозназначения, они никак не защищены. А эта земля по-настоящему бесценна. Все эти виноградопригодные земли находятся в каком угодно обороте, но только не под виноградарством, многие из них заложены в банках. Нам нужны правовые основания, чтобы статус виноградопригодных земель был закреплен в законе, у нас есть уникальная возможность этим законом поставить точку в этой вакханалии. Это позволит их использовать только по целевому назначению", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что, при одинаковых площадях виноградников в крае (21 тыс. гектаров) в 2015 и 2018 году, 20 млн декалитров вина было произведено в 2015 году, а в 2018 году - 22,5 млн декалитров.

"Как такое может быть, что качество виноградников не растет, а количество декалитров растет - тенденция не очень хорошая. Мы хотим быть регионом, который производит виноград и делает из него вино, а не регионом-разливайкой, где разливают привезенный виноматериал", - отметил Кондратьев.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в этой связи он призвал также законодательно закрепить право называть российскими винами только те, что производятся из выращенного в стране винограда.

Ранее глава краевого департамента инвестиций и развития МСП Юрий Волков выступил с инициативой о необходимости создания бренда "Российское вино", тема обсуждалась на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Инициативу Краснодарского края поддержал уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов и подключился к проработке этого проекта.

О виноделии на Кубани

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли. На Кубани находится треть всех виноградников страны и производится 48% российского вина и 32% российского шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Краснодарский край в 2019 году увеличил на 7% объемы экспорта вина по сравнению с 2018 годом, в том числе за счет поставок в пять новых стран: Великобританию, Бразилию, Испанию, Бельгию, Канаду.