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В ауле Карачаево-Черкесии появится современный Дом культуры

Его площадь составит 740 кв. м

ЧЕРКЕССК, 16 октября. /ТАСС/. Современный Дом культуры будет построен в ауле Каменномост Карачаевского района Карачаево-Черкесии. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"В ауле Каменномост Карачаевского района строится современный Дом культуры, общей площадью 740 кв. м. В настоящее время строители завершают возведение несущих стен, после чего приступят к установке кровли, а после - к внутренней и внешней отделке здания с вентилируемым фасадом. Параллельно будут проводиться работы по благоустройству территории. Готовность объекта культуры на сегодняшний день составляет 30%", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, здание будет включать в себя зрительный зал на 250 мест со сценой, а также залы для занятий музыкой, танцами, для обучения игре на национальных инструментах. Дом культуры адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первый аульский Дом культуры, вместо которого строится новое здание, стал непригодным для занятий по причине ветхости сооружения.

"В текущем году в Карачаево-Черкесии строятся также новые Дома культуры в с. Счастливое (Прикубанский район), ауле Эльбурган (Абазинский район), ауле Койдан (Усть-Джегутинский район), ст. Сторожевая (Зеленчукский район), ауле Адиль-Халк (Ногайский район), ауле Бесленей (Хабезский район). Кроме того, ведется реконструкция Дома культуры в с. Курджиново (Урупский район) и Центра культуры и досуга в с. Учкекен (Малокарачаевский район)", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета планируется выделить 113,5 млрд рублей.

Теги
Карачаево-ЧеркесияСКФО
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