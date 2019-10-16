В Крыму с затонувшего в 1942 году теплохода "Жан Жорес" подняли еще 55 снарядов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Специалисты МЧС и Минобороны РФ за два дня подняли еще 55 снарядов и 4 тыс. патронов с теплохода "Жан Жорес", затонувшего у берегов феодосийской бухты в январе 1942 года.

Операция по поднятию с 30-метровой глубины и уничтожению взрывоопасного груза проходит в Крыму уже две недели. Более 6,5 тыс. предметов, в том числе 17 авиабомб, ранее уничтожили на полигоне.

"55 снарядов калибра 152 мм поднято за два дня, 15-16 октября, в ходе подводных работ на затопленном грузовом теплоходе "Жан Жорес" в акватории Феодосийского залива Республики Крым. Кроме того, эвакуировано 4 тыс. патронов", - говорится в сообщении.

Обнаруженные взрывоопасные предметы также уничтожены на специальном полигоне с соблюдением норм безопасности.

В годы Второй мировой войны у берегов феодосийской бухты затонул грузовой теплоход "Жан Жорес", осуществлявший транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. В январе 1942 года он был атакован авиацией противника и получил большие повреждения. Команде удалось отремонтировать судно и направить курс на Феодосию, однако через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. В результате было принято решение затопить корабль.