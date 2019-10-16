Восхождение в честь 100-летнего юбилея со дня рождения поэта Мустая Карима состоится в КБР

НАЛЬЧИК, 16 октября. /ТАСС/. Восхождение в честь 100-летнего юбилея со дня рождения народного башкирского поэта Мустая Карима организуют на гору в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом ТАСС сообщил в среду вице-президент федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма республики Борис Гумаев.

"Два года назад к нам обратилось Русское географическое общество Башкортостана (БО РГО), проезжали от них две группы альпинистов, восходителей и мы сделали первопрохождение в Чегемском ущелье на пик, находящийся рядом с пиком Кайсына Кулиева и решили назвать его имени Мустая Карима. 17 октября у памятника Кайсына Кулиева в Нальчике состоится небольшой митинг, затем посетим дом-музей Кулиева в Верхнем Чегеме, дальше мы проедем в турбазу "Башиль" и 19 числа совершим восхождение. 20 октября в Уфе состоится большое собрание в честь юбилея поэта и к этому времени мы должны предоставить им отчет о восхождении", - сказал Гумаев.

Для участия в восхождении в КБР из Башкирии приехали руководитель медиа группы БО РГО, тележурналист Рустам Сиразетдинов, директор ООО "Эксперимент" Андрей Шмальц, руководитель российского аэрокосмического общества в Башкортостане, пилот Владимир Филипишин и другие. От КБР в экспедиции примут участие президент федерации альпинизма КБР, двукратный восходитель на Эверест Абдул-Халим Ольмезов, Борис Гумаев (начальник восхождения), альпинисты и спасатели МЧС.

Дружба двух поэтов

Мустай Карим и народный поэт Кабардино-Балкарии Кайсын Кулиев дружили, и потомки решили укрепить эту дружбу символичным жестом - дать имя Карима одной из безымянных вершин, находящихся рядом с пиком Кулиева в его родном Чегемском ущелье.

"Вершина находится рядом с вершиной Кайсына Кулиева, их разделяет буквально метров 200 по высоте, на том же хребте и эти два поэта, которые были близки в свои годы, годы творческие, остались близкими на века. Пик Кулиева существует более 30 лет, они находятся в отроге Главного Кавказского хребта в районе турбазы Башиль (высота более 3,6 тыс. м Мустая Карима и более 3,8 тыс. м пик Кулиева), - уточнил собеседник агентства.

По словам Гумаева, документы о присвоении пику имени Мустая Карима находятся в стадии рассмотрения. "Заявка подана в Госдуму, пик обозначен на всех картах, но официального утверждения на уровне парламента пока нет, этот процесс не быстрый", - отметил он.

Мустай Карим (1919-2005) - башкирский советский поэт, писатель и драматург. Опубликовал более ста поэтических и прозаических книг, свыше десяти драматических произведений, переведенных на разные языки мира. Его авторству принадлежат известные строки "Не русский я, но россиянин". В 2019 году в Башкирии празднуется 100-летие со дня рождения Карима.

Кайсын Кулиев (1917-1985) родился в селении Верхний Чегем. Первая его книга "Привет, утро!" на балкарском языке была опубликована в 1940 году. В годы Великой Отечественной войны его стихи звучали по радио. Государственная премия РСФСР им. Горького присуждена Кулиеву за книгу об изгнании "Раненый камень" (1966). Кулиев также является лауреатом Государственной премии СССР за "Книгу земли" (1974), Ленинской премии (1990, посмертно) за книгу "Человек. Птица. Дерево" (1985).