В горах Северной Осетии под открытым небом построят этнографический музей

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 октября. /ТАСС/. Этнографический музей построят в горах Северной Осетии на территории башенного комплекса, здесь будет представлена культура алан - предков осетин. Об этом ТАСС сообщили в Северо-Осетинской региональной общественной культурно-просветительской организации "Родовые башни", которая занимается реализацией проекта.

"Народный этнографический музей, интерактивное арт-пространство под открытым небом будет создано в горном селе Унал Алагирского района на территории башенного комплекса. Здесь будет представлена самобытная аланская культура. На территории комплекса уже есть крытая зона под осадной стеной на 350 человек. Строится ряд других инфраструктурных объектов", - сказал собеседник агентства.

На средства президентского гранта в размере около 2 млн рублей благоустроят и реставрируют прилегающие объекты. Сейчас комплекс включает в себя ряд восстановленных башен - они отражают быт и культуру средневековой Алании. Ежегодно музей смогут посещать не менее 7000 посетителей.

По замыслу организаторов, музей должен стать площадкой, способствующей сохранению и популяризации таких видов ремесла, как шитье золотыми нитями, кобанский звериный стиль в ювелирных украшениях, шелкопрядство, шерстяные и войлочные изделия ручной работы, скифо-сарматская керамика. "Культурное пространство, объединяющее исследователей, творческие сообщества и ремесленников, молодежь и гостей региона, даст возможность показать уникальную культуру древнего аланского народа без искажений, популяризировать ее среди местного населения", - отметили в организации.