Школьники из малообеспеченных семей Якутска смогут бесплатно ездить на автобусах

ЯКУТСК, 17 октября. /ТАСС/. Школьники из малообеспеченных семей Якутска смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города с 1 января 2020 года. Об этом в четверг сообщила глава города Сардана Авксентьева на встрече с активистами КПРФ в Якутске.

"Каждый в силу своих возможностей должен поддерживать тех, кому больше всех сложно. Несмотря на дефицит городского бюджета, с 1 января все дети из малообеспеченных семей, их в городе более 5700, будут бесплатно ездить на общественном транспорте", - сказала Авксентьева.

Семья признается малоимущей, если общий средний доход всех лиц, проживающих в ней, включая детей, меньше уровня прожиточного минимума.

В настоящее время для малоимущих семей Якутска предусмотрена компенсация оплаты детских учреждений, компенсация школьного питания, оплата проезда, сокращение налога на имущество и уплату транспортного налога, льготное зачисление в вузы или другие учебные заведения и другие выплаты и льготы.

В конце сентября глава республики Айсен Николаев сообщал, что в 2018 году уровень бедности сократился на 1,1% по сравнению с 2017 годом. К 2024 году стоит задача снизить его в два раза.