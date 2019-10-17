В Еврейскую АО доставили 6,7 тыс. тонн угля для обеспечения работы котельных

ТАСС, 17 октября. Почти 7 тыс. тонн угля доставили в Еврейскую автономную область, где с начала осени действует режим ЧС из-за неготовности к отопительному сезону. Доставленный уголь должен обеспечить работу 104 котельных из 114, сообщается в четверг на сайте Министерства энергетики РФ.

"На 17 октября в регион доставлено 6,7 тыс. тонн угля (95 вагонов), что обеспечивает работу 104 котельных. Всего в ЕАО функционирует 114 котельных", - говорится в сообщении.

По данным министерства, до конца октября в область планируется поставить еще порядка 10 тыс. тонн угля. Ситуация и мероприятия по транспортировке топлива находятся на особом контроле Минэнерго России.

Накануне глава региона Александр Левинталь сообщал, что доставленного в регион топлива хватит до 15 ноября. Для дальнейшего безаварийного прохождения отопительного сезона и создания нормального запаса твердого топлива, по его словам, области необходимо выделить порядка 445 млн рублей. В четверг на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства РФ, согласно которому области выделено 1,113 млрд рублей на обеспечение сбалансированности регионального бюджета, в том числе 120 млн рублей на решение проблем с отоплением.