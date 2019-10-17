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Фестиваль косторезного искусства народов России собрал в Якутске более 100 мастеров

В смотре принимают участие мастера из 13 регионов страны и 13 районов республики, а также представители Дании

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Фестиваль косторезного искусства народов России, который в четверг открылся в Якутске, собрал более 100 мастеров, специализирующихся в художественной резьбе по кости, сообщается на информационном портале республики.

"[В седьмом фестивале косторезного искусства народов России] примут участие мастера из 13 регионов страны и 13 районов республики, а также представители Дании. В Якутск съехались более 100 мастеров-косторезов", - говорится в сообщении.

В Якутии до сих пор не теряет актуальность такой вид традиционного народного творчества, как резьба по кости. Популярным материалом для резьбы являются кости мамонта. Основная часть фестиваля - выставки, мастер-классы и творческие лаборатории - начнется 18 октября, мероприятие продлится до 20 октября. Мастера представят свои работы, а также в течение трех дней создадут новые изделия, материал для которых предоставят организаторы.

По словам заместителя министра культуры и духовного развития Якутии Владислава Левочкина, в республике косторезным искусством профессионально занимаются более 200 человек. "У нас насчитывается 10 мастеров-косторезов со званием народного мастера, 18 мастеров-косторезов со званием мастера народно-художественных промыслов и 12 членов Союза художников России. <...> Творения якутской косторезной школы хранятся во многих музеях мира и являются уникальными артефактами национальной культуры, ее достоянием", - приводятся в сообщении слова Левочкина.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры республики, на фестиваль приехали мастера от предприятий-производителей косторезных изделий, центров художественной резьбы, национально-культурных центров, а также домов народного творчества и научных и учебных заведений. "Свои достижения в искусстве резьбы по кости покажут все региональные традиционные школы резьбы по кости: уэленская косторезная мастерская с Чукотки, тобольская фабрика из Тюмени, холмогорская резная кость из Архангельска, якутская школа резьбы по кости и именитые мастера из Республики Бурятия, Алтая, Тывы, Таймыра, Ямала, Приморья, Магадана, а также Дании", - сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

Организаторами фестиваля являются Министерство культуры и духовного развития Якутии, Национальный центр прикладного искусства и художественных промыслов "Симэх". Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

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РоссияЯкутия
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