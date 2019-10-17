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В Биробиджане открылась первая в ЕАО мечеть

Мечеть строилась на пожертвования

ТАСС, 17 октября. Мечеть открыли в четверг в Биробиджане в рамках Дальневосточного межконфессионального форума "Территория согласия". Об этом сообщило управление по внутренней политике правительства Еврейской АО.

"В рамках форума открылась первая в ЕАО мечеть. В торжественной церемонии приняли участие представители всех традиционных религий - участники форума "Территория согласия", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в управлении, мечеть построили недалеко от центра Биробиджана. Участок под ее строительство выделили в 2011 году, в 2012 году был заложен фундамент здания. Мечеть строилась за счет мусульманской общины на пожертвования.

"Еврейская автономная область имеет вполне оправданное основание быть сегодня местом межконфессионального диалога. Она была и остается территорией согласия людей всех национальностей и конфессий. Жители области искренне гордятся этим и считают ценным достоянием нашей малой родины", - приводятся в сообщении слова губернатора Александра Левинталя.

17 и 18 октября в Биробиджане проходит первый Дальневосточный межконфессиональный форум "Территория согласия". Участие в нем принимают более 200 человек из разных регионов страны - это представители христианства, мусульманства, иудаизма, буддизма. Время проведения форума совпало с еврейским религиозным праздником Суккот.

Теги
РоссияЛевинталь, Александр БорисовичЕврейская автономная область
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