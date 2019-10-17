Новое медицинское оборудование поступило в онкологический диспансер Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 17 октября. /ТАСС/. Новое медицинское оборудование поступило в республиканский онкологический диспансер Карачаево-Черкесии (КЧР) - это ангиографический и эндоскопические аппараты. Об этом сообщается на сайте главы и правительства региона.

"В республиканский онкологический диспансер в рамках реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" поступило современное медицинское оборудование. В частности, приобретен ангиографический аппарат для проведения контрастного исследования кровеносных сосудов. Стоимость аппарата составляет 172 млн рублей. Ангиография (контрастная рентгенография) - это самый точный современный метод исследования кровеносных сосудов. Целью диагностической процедуры являются контрастные рентгеновские снимки", - говорится в сообщении.

Также в больницу поступили пять эндоскопических аппаратов. Для работы на новом оборудовании специалисты прошли обучение.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.