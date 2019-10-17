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Железноводск ожидает рост турпотока осенью на 17%

Прошлой осенью город посетили около 30 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. Железноводск ожидает по итогам осени 35 тыс. отдыхающих, что на 17% больше, чем в прошлом году, сообщил ТАСС в четверг глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Осенью мы ожидаем, что к нам приедет не менее 30-35 тыс. человек. По итогам года к нам приезжает более 100-120 тыс. человек", - сказал Моисеев.

В пресс-службе горадминистрации ТАСС сообщили, что прошлой осенью Железноводск посетили около 30 тыс. человек. Таким образом, ожидается рост числа отдыхающих на 17%.

Моисеев отметил, что в Железноводске осенью намечен ряд массовых мероприятий, которые закончатся в преддверии Нового года большими народными гуляниями.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 22 санатория. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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