Представители 14 стран собрались в Казани на конференции "Державинские чтения"

КАЗАНЬ, 17 октября. /ТАСС/. Участниками конференции "Державинские чтения" в Казани, которая проходит с 17 по 19 октября, стали представители 14 стран, сообщил в четверг журналистам первый проректор Казанского федерального университета (КФУ) Рияз Минзарипов.

"География расширяется, сегодня участниками нашей конференции будут уже представители 14 стран, очень много видных ученых приехали из России, Германии, Франции, Казахстана, Киргизии, Таджикистана <...> Всего зарубежных наших гостей, видных ученых приезжает около 50 человек", - сказал он.

По словам Минзарипова, для студентов запланировано не только участие в секционных заседаниях, но и большая культурная программа, "ряд мероприятий воспитательного характера".

"Количество участников у нас растет год от года, в этом году у нас рекордное количество, география расширяется. Я думаю, что в этом году у нас зарегистрировано больше 1 тыс. студентов только, которые будут принимать участие в нашей конференции, 12 круглых столов заявлено и две дискуссионные трибуны", - сказала ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова.

Тема XV Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" - социокультурные и нравственные традиции России как основа развития права и юридического образования XXI века. Цель конференции - изучение творчества русского поэта, государственного деятеля Гавриила Державина, обсуждение социально-экономических вопросов права, теоретических и практических проблем юридической науки, вопросов формирования правовой культуры и самосознания граждан.