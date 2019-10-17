В Карелии открыли выставку об истории и жизни в республике за 100 лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 октября. /ТАСС/. Национальный музей Карелии в четверг открыл выставку "Место действия - Карелия", посвященную 100-летию республики, которое будет отмечаться в 2020 году. Экспозицию составили архивные снимки и предметы быта, созданные в Карелии и отражающие повседневную жизнь людей, передает корреспондент ТАСС.

Компактная экспозиция уместилась в один зал музея. По периметру расположились стенды с информацией об этапах развития республики с момента образования Карельской трудовой коммуны в 1920 году: снимки из архивов и короткие справки. Все начинается с карт, официальных символов и первых руководителей: Эдварда Гюллина и Отто Куусинена. Затем еще несколько плакатов демонстрируют историю становления промышленности: горнодобывающей, рыбной, бумажной, металлургии. Эти отрасли остаются визитной карточкой региона по сей день. Также показана история Петрозаводской слюдяной фабрики имени 8 марта, где производили теле- и радиодетали из слюды, ставшие ненужными с развитием технологий.

"Основную задачу, которую мы пытались решить на этой выставке - заставить посетителя немного подумать, что произошло с нашим краем за эти 100 лет. Конечно, все было очень динамично. Многое за это время произошло в России, в мире, но мы хотели посмотреть наши особенности: что такое Карелия с точки зрения индивидуальности, феномена", - рассказал ТАСС директор национального музея Карелии Михаил Гольденберг.

В центре зала расположены витрины с предметами времени. Все это принадлежит фондам музея, в том числе консервы, производимые в советское время карельскими рыбными комбинатами. В настоящее время Карелия стала центром добычи форели, и организаторы выставки обращают внимание, что в советской Карелии производились консервы из более простой рыбы: мойвы, скумбрии, ряпушки, корюшки. Здесь же выставлены расписные деревянные тарелки с цветами и солонки с национальным узором производства ранее существовавшего Петрозаводского экспериментального комбината народных промыслов, которые были почти во всех домах Карелии, банки для хранения крупы, ракетки для бадминтона Олонецкой фабрики спортинвентаря. На стендах также есть фотографии легендарных ресторанов, магазинов, которые тоже исчезли в последние 20 лет.

Отдельные стенды и их предметы посвящены развитию образования, литературы и медицины в Карелии, людям, сыгравшим ключевые роли в жизни республики за последние 100 лет. Например, в самом конце экспозиции представлен тонометр 1960-х годов и подарочный футляр с хирургическими инструментами, принадлежавшие Василию Баранову, первому главному врачу образованной в 1951 году республиканской больницы Карело-Финской ССР, чье имя она носит в наши дни.

Выставка пробудет в Петрозаводске до 3 ноября, после чего ее начнут перевозить в районы Карелии. Экспозицию покажут в 13 районных центрах и городах, где есть муниципальные музеи. В каждом районе выставка будет дополняться предметами из местных фондов.