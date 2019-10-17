На World Urban Parks 2019 в Казани сделают акцент на практических кейсах

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Фокус на практические примеры станет отличительной чертой программы конгресса World Urban Parks 2019 в Казани. Об этом рассказала ТАСС помощник президента Татарстана Наталия Фишман.

"У нас каждый год дают регионам десятки миллиардов рублей на благоустройство, и им надо понять, как тратить эти средства. Мы провели большую работу с программной дирекцией конгресса, чтобы у нас были спикеры, обладающие практическим и тиражируемым опытом. Там обычно очень много "академии" в выступлениях, что, конечно, важно, но у нас более остро стоит проблема, и нам нужны конкретные кейсы, на которых можно учиться конкретным вещам", - сказала она.

Первый конгресс World Urban Parks прошел в 2015 году в Португалии. Второй - в 2018 году в Австралии.

Проведение международного мероприятия в Татарстане означает внимание к работе региона в вопросах развития общественных пространств и благоустройства. Это отметила заместитель руководителя пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

"Безусловно, для нас концентрация такого большого количества мировых специалистов в этой области - свидетельство высокой оценки той работе, которая ведется в республике. Стоит отметить, что наша практика интересна для многих, и они готовы проецировать наш опыт у себя. В этой связи мы ожидаем подписания ряда соглашений с участием президента республики Рустама Минниханова", - сказала она.

Международный конгресс World Urban Parks 2019 пройдет в Казани с 18 по 20 октября при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Главной темой конгресса 2019 года станет "Парки и города - развитие в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан". В программе запланированы выступления 120 спикеров. В ходе конгресса участники рассмотрят лучшие примеры создания парков и общественных пространств.

Информационным партнером международного конгресса в 2019 году выступает портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.