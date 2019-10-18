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Субсидии увеличат число заказов на новые суда на Дальнем Востоке

В качестве преференции на эти цели планируют выделить около 10 млрд рублей
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© Юрий Смитюк/ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 октября. /ТАСС/. Целевые субсидии для каждого строящегося судна на Дальнем Востоке должны способствовать увеличению загрузки судостроительных предприятий. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС генеральный директор благовещенского Судостроительного завода им. Октябрьской революции Вячеслав Попов.

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал поручение Минпромторгу и Минвостокразвития найти возможность выделить целевую субсидию на каждое судно, которое будет строиться на Дальнем Востоке. Он высказал надежду на то, что удастся выделить на эти цели до 10 млрд рублей в качестве преференции. В то же время верфи должны и сами готовиться к размещению заказов, брать и на себя ответственность.

"Развитие нашего предприятия в настоящий момент тормозит отсутствие полной загрузки - не хватает заказов. Субсидии могли бы решить практически все наши проблемы. Они должны позволить снизить финансовую нагрузку как на завод, так и на заказчиков. В конечном итоге должна появиться привлекательность заказов и увеличиться загрузка", - отметил Попов.

Также он уточнил, что сегодня мощности завода загружены на 50%. Предприятие строит гидрограф для министерства обороны, который уже в следующем году отправят в Совгавань. Второй контракт с министерством - в стадии заключения.

"Если министерство обороны каким-то образом загружает нас, то заказов от таких структур, как Росрыболовство, Министерство речного морского транспорта практически отсутствуют. Мы надеемся все-таки получить действенные предложения по строительству судов для рыбаков", - отметил Попов.

По его словам, цена нового судостроения высокая, рыбаков она не устраивает, а завод не может строить дешевле, с учетом расходов на оборудование, материалы и других затрат. Заводу подано более 40 заявок на строительство сейнеров, но их реализация отложена, так как все ждут, что после поручения Трутнева будет принято постановление правительства о субсидиях.

О заводе и поддержке

Судостроительный завод им. Октябрьской революции - старейшее предприятие Приамурья. В настоящий момент единственное в области, готовое вести строительство современных малотоннажных и среднетоннажных рыбопромысловых судов. На нем работают 500 человек. В 2018 году завод спустил на воду гидрографическое судно "Александр Рогоцкий" водоизмещением в 1,2 тыс. тонн, построенное для Тихоокеанского флота, и отправил его на Камчатку. В июне 2019 года здесь заложили промысловый бот для работы в условиях Арктики, осенью заказ отправился в Якутию, где он будет использоваться для ловли рыбы и перевозки грузов по реке Лена и ее притокам.

В свою очередь, министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова считает, что целевые субсидии для каждого строящегося судна на Дальнем Востоке помогут в развитии судостроительной отрасли в регионе. "Учитывая стоимость одного судна, даже частичная компенсация его стоимости поможет снизить финансовую нагрузку на предприятие и сделать продукцию завода более конкурентноспособной на дальневосточном рынке", - сказала ТАСС Старкова.

По словам министра, в прошлом году судостроительный завод им. Октябрьской революции получил субсидию в размере 9 млн руб. на возмещение части затрат на изготовление паромной переправы через реку Селемджа, а с этого года участвует в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости". Согласно законодательству Амурской области, это позволяет снизить на 50% ставку по налогу на имущество.

Старкова отметила, что предприятие на федеральном уровне включено в отраслевой план мероприятий по импортозамещению в судостроительной отрасли, что дает ему право на заключение специальных инвестиционных контрактов и получение утилизационного гранта. "При поддержке правительства области Амурский судостроительный завод привлекается к реализации крупных инвестпроектов на территории региона. Предприятие активно сотрудничает с генподрядчиком Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ). Так, в прошлом году завод изготовил 9 подземных резервуаров для хранения воды и ГСМ на различных объектах АГПЗ, а в зимний период держал на хранении флот баржебуксирных составов, которые транспортируют крупные грузы на стройплощадку АГПЗ", - пояснила Старкова.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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