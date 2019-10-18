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Власти выдали две муниципальные квартиры жильцам дома в Приморье, где произошло обрушение

Также порядка 40 жильцов дома получили по 10 тыс. рублей на покупку предметов первой необходимости
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© ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Власти выдали две муниципальные квартиры жильцам дома в поселке в Приморье, где 15 октября произошло обрушение. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава Шкотовского района Виктор Михайлов.

"Мы уже двум жильцам дали квартиры. Всего мы можем выделить из муниципального фонда 16 квартир. В частности, инвалиду уже дали квартиру, у него была муниципальная квартира, мы дали ему другую", - сообщил собеседник.

Еще одна жительница дома согласилась переехать в свободное жилье в поселок Штыково.

Работа по предоставлению квартир продолжается. Люди выбирают подходящие варианты. Михайлов добавил, что в пункте длительного пребывания в Смоляниново остаются шесть человек. Около 40 жильцов дома уже получили выплаты по 10 тыс. рублей на покупку предметов первой необходимости. В понедельник планируется начать выплаты из районного бюджета жильцам четырех квартир, полностью потерявших имущество. Они получат по 100 тыс. рублей.

Михайлов рассказал, что утром в пятницу было получено заключение после обследования здания комплексом "Струна". Дом признан аварийным. Специалисты намерены разобрать кровлю здания, чтобы попасть в разрушенные квартиры.

"По зданию вчера приступили к работе, освобождали кровлю. Сегодня ждем прибытия кранов. Разбирать нужно, так как в разрушенные квартиры никто не может попасть, это опасно", - сообщил собеседник, добавив, что это необходимо в том числе для того, чтобы специалисты могли обследовать место ЧП и сделать выводы о его причине.

Обрушение произошло в пятиэтажном 90-квартирном доме 15 октября в 03:30 по местному времени (20:30 мск 14 октября). Между четвертым и пятым этажами обвалилась потолочная плита, стена и лестничный пролет. Пострадали 17 квартир, одна женщина погибла. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным СК, причиной ЧП мог стать неисправный водонагревательный прибор.

Здание было построено в 1974 году, в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. Новонежино - поселок городского типа в Шкотовском районе Приморья. Его население превышает 2 тысячи человек.

Теги
РоссияПриморский край
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