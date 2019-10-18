Спелеологи открыли пещеру с самыми крупными ледниками в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Новая ледяная пещера на реке Вижай открыта специалистами Екатеринбургского спелеоклуба на севере Свердловской области. В пещере обнаружены самые крупные ледники в регионе, сообщил ТАСС председатель комиссии Российского союза спелеологов по охране и использованию пещер, координатор научной комиссии Ассоциации спелеологов Урала Евгений Цурихин.

"Первая находка была совершена в июле во время сплава по реке Вижай. При обследовании склона горы вдали от реки мы заметили небольшую расщелину. Спустившись на восемь метров вниз попали в большой грот, пол которого был полностью ледяной, вдоль стен были видны проталины. Ранее на этом верхнем участке реки Вижай не было известно ни одной крупной пещеры, поэтому уже три месяца спустя состоялся следующий выезд группы спелеологов", - сказал Цурихин.

Как пояснил собеседник агентства, в пещеру было обнаружено несколько ходов, пройти через которые мешают ледники. После ряда работ спелеологам все же удалось пройти через три хода.

"Спускались между каменными стенами и ледником на глубину 10-15 метров. Именно такую толщину имели обнаруженные подземные ледники, и можно с уверенностью сказать, что они являются самыми большими в Свердловской области и одними из крупнейших на Урале", - добавил спелеолог.

На данный момент специалисты начали топосъемку объекта, провели топографическую привязку по поверхности между входами. По предварительным прогнозам, исследование новой пещеры, интересной спелеологам, палеонтологам и гляциологам, займет больше года из-за удаленности и труднодоступности района.