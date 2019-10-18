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Вторую школу в "Артеке" планируют открыть в 2022 году

Она будет совмещена с центром инновационного творчества, в котором будут учебные классы, столовая, концертный зал, медиатека

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" планирует в 2022 году запустить вторую школу, которая будет совмещена с центром инновационного творчества. В ней будет несколько лабораторий по естественным наукам, классы для обучения иностранцев русскому языку и творческие студии, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Сейчас "Артек" в смену принимает около 3,5 тыс. детей, для которых в течение учебного года работает одна школа. В ней занимаются дети из ближайших районов Ялты. Занятия приходится проводить в две смены. Кроме того, часть уроков устраивают на выезде: в ботаническом саду, музеях Севастополя, связанных с историей России, крымских музеях, посвященных писателям.

"На территории детского лагеря "Солнечный" ("Артек" состоит из нескольких лагерей) из запрошенного списка планируется построить центр инновационных образовательных технологий. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию - 2022 год", - уточнили в пресс-службе, добавив, что центр, по планам, будет оказывать "образовательные услуги, направленные на повышение интеллектуального уровня детей, расширение их кругозора, углубление знаний, формирование умений и навыков". Его работа будет идти по программе для нетиповых образовательных организаций.

Планируемая вместимость центра - 1,2 тыс. человек. Кроме обычных учебных классов, в нем будут столовая, концертный зал, медиатека, оснащенная проекционным экраном для лекций и кинопоказов, дискуссионный клуб, блок мастерских предпрофессионального обучения, в том числе мастерская технологии обработки дерева и металла, макетная мастерская, мастерская технологии ткани, дизайна и производства, лаборатории для занятий по физике, химии, экспериментальной биологии, информационным технологиям. Среди учебных классов предусмотрены кабинеты, оборудованные для изучения русского языка иностранцами, а для увлекающихся творчеством ребят будут созданы студии скульптуры и керамики, изобразительного и сценического искусств.

Уточняется, что проектирование четырехэтажного здания площадью 20,5 тыс. кв. м запланировано в 2019-2020 годах. Непосредственно возведение комплекса займет около года с момента получения разрешения на строительство. Общий объем финансирования проекта - 4,7 млрд рублей, в том числе 310 тыс. рублей на проектно-изыскательские работы. Школа создается в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

ФЦП принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Правительство РФ 9 июля 2019 года увеличило объем финансирования по ФЦП на 10% до 959 млрд рублей.

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