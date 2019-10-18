Показ коллекции российского дизайнера Александра Арутюнова прошел в депо московского метро

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Показ коллекции российского дизайнера Александра Арутюнова прошел в электродепо "Красная Пресня" Московского метрополитена. В линейке одежды нашли отражение архитектурные элементы пяти станций подземки. Об этом сообщила ТАСС замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Впервые коллекция известного бренда посвящена московскому метро, местом показа для него стало действующее электродепо метрополитена. Мы учли мировой опыт проведения дефиле, когда модные дома спускаются с привычных подиумов в город - торговые центры, парки, выставочные залы и на этот раз - депо. Архитектура исторического депо "Красная Пресня" стала отличным антуражем для презентации", - сказала Темникова.

Известный российский дизайнер Александр Арутюнов представил свою новую коллекцию сезона весна-лето 2020, она посвящена Московскому метрополитену. В линейке нашли отражение архитектурные элементы пяти станций метро. Концепция весенне-летней линейки выдержана в стиле дизайнера - сложный крой, сложный силуэт, необычная обувь, обилие вышивки и деталей.

Модный показ прошел в электродепо метрополитена "Красная Пресня", которое расположено в историческом районе Москве и обслуживает Кольцевую линию. Модели дефилировали вдоль поездов. Среди приглашенных моделей были актрисы Екатерина Варнава и Дарья Мороз и певица Кети Топурия.