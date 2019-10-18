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Пострадавшие при пожаре сахалинцы получат компенсации по 320 тыс. рублей

Жильцов разместили в оздоровительно-досуговом центре "Юбилейный" и обеспечили горячим питанием и необходимыми вещами
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в пятницу решили выплатить каждому человеку, прописанному в сгоревших домах села Березняки Южно-Сахалинского городского округа по 320 тыс. рублей. Об этом губернатор региона Валерий Лимаренко сообщил в своем телеграм-канале.

"Решаем вопрос с деньгами. Уже сегодня к 17:00 (09:00 мск - прим. ТАСС) погорельцы получат первые выплаты: по 20 тыс. рублей. Готовлю постановление - на следующей неделе каждый прописанный в сгоревших домах получит еще по 300 тыс. рублей", - сообщил Лимаренко.

Пожар в двух деревянных двухэтажных жилых домах произошел в четверг вечером. 26 жильцов, включая троих детей, эвакуировались самостоятельно. Все жильцы размещены в оздоровительно-досуговом центре "Юбилейный", обеспечены горячим питанием и всеми необходимыми вещами.

Сгоревшие дома ранее были определены как ветхие и аварийные, проживающих в них планировалось переселить в новостройки, которые сейчас возводятся и будут сданы в эксплуатацию в первом квартале 2020 года. Вопрос дальнейшего размещения людей пока не решен.

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку. Она проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, в том числе в части обеспеченности пожарными гидрантами.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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