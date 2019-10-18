Первую партию угля доставили в камчатское село, в котором разрушена котельная

ТАСС, 18 октября. Власти Камчатского края доставили первую партию угля в село Средние Пахачи, в котором с 1999 года не работает котельная. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба краевого правительства.

Котельная в селе не работает много лет, а ее здание заброшено с 1999 года после обрушения дымохода, что подтверждено прокурорской проверкой.

"Завоз энергоносителя осуществлен в рамках исполнения поручения губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, который в начале октября встретился с жителями села Средние Пахачи. К настоящему времени заявки на обеспечение углем собраны от 39 домовладений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на прохождение отопительного периода в селе потребуется порядка 100 тонн угля.

Кроме того, на прошлой неделе специалисты краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира отвели лесосеку для заготовки дров населением. Преимущественно там произрастают ольховый и кедровый стланики, стоимость одного кубометра ольхача для населения составит 2,34 рубля.

Село Средние Пахачи расположено в Олюторском районе Камчатского края на реке Пахача. В селе проживают 338 жителей. Наземного сообщения с поселком у него нет, расстояние по воздуху до Петропавловска-Камчатского - 1277 км, до районного центра села Тиличики - 247 км.