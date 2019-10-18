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Более 250 детей из Приморья получили бесплатные путевки в санатории края

Власти направили 6,7 млн рублей на путевки для детей из малообеспеченных семей
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© Валерий Матыцин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Власти Приморского края предоставили бесплатные путевки в санатории края более 250 детям, нуждающимся в поддержке государства. Об этом сообщает в пятницу департамент труда и социального развития Приморского края.

"Более 200 детей этой осенью получили бесплатные путевки в санатории Приморья. Еще 62 подростка отправятся на оздоровительную смену 25 октября. Отдыхают подопечные соцзащиты в санаториях "Сахарный ключ" и "Родник", - говорится в сообщении.

Оздоровительные санаторные смены рассчитаны на 24 дня. Каждый день взрослые предлагают воспитанникам различные творческие и спортивные программы. Обязательны и школьные занятия по основным предметам.

"Как правило, путевки в санатории получают часто болеющие дети из семей. Врачебный контроль за физическим и нервно-психическим состоянием ребенка, полноценное сбалансированное шестиразовое питание, закаливающие процедуры, занятия физкультурой - дети получают все, что необходимо для поддержания здоровья", - уточнили в департаменте.

По данным пресс-службы, на путевки для детей из малообеспеченных семей власти направили 6,7 млн рублей. Всего на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в бюджете региона запланировали 75,8 млн рублей в рамках региональной программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Прошедшим летом путевки в загородные, профильные лагеря получили почти 5 тыс. детей, нуждающихся в поддержке государства. Еще около 2 тыс. подростков поправили здоровье в ходе специализированных смен, открытых на базе социально-реабилитационных центров Приморья.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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