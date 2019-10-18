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Строительство первой ветростанции началось в Ставропольском крае

На Кочубеевской ВЭС будет установлено 84 ветроэнергетических установки

КОЧУБЕЕВСКОЕ /Ставропольский край/, 18 октября. /ТАСС/. Ветроэнергетический дивизион Росатома - "Новавинд" завершил подготовительную работу и приступил к строительству первой в Ставропольском крае ветроэлектростанции (ВЭС). На площадке в Кочубеевском районе прошла торжественная заливка фундамента, передает с церемонии корреспондент ТАСС.

"Это очень долгий и сложный процесс - подготовка к строительству, когда речь идет о таком инновационном продукте. Мы закладываем первый фундамент будущей электростанции, первой в Ставропольском крае, но не последней. <...> Здесь, на Кочубеевской ВЭС, которая будет крупнейшей в России в настоящий момент, будет установлено 84 ветроэнергетических установки", - сказал на церемонии заместитель гендиректора компании Андрей Нестерук.

Планируется, что ВЭС будет введена в эксплуатацию в 2020 году, мощность составит 210 МВт. "Нет ничего важнее, чем будущее - Ставропольский край начинает приобретать компетенцию в зеленой энергетике, <...> становится краем зеленой энергии, экологическим и очень наукоемким", - отметил губернатор края Владимир Владимиров.

"Новавинд" - дивизион госкорпорации "Росатом", основная задача которого - развитие неатомного направления бизнеса, включая ветроэнергетику. Компания была основана в 2017 году. "Новавинд" управляет проектами по созданию на юге России ветроэлектростанций, филиалы компании открыты в Волгодонске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе. До 2022 года предприятия, находящиеся под управлением "Новавинд", должны создать объекты ветрогенерации общей мощностью 970 МВт, из которых 660 МВт - на Юге России.

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