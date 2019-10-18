В Северной Осетии у молодых учителей появятся наставники

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 октября. /ТАСС/. Молодые педагоги Северной Осетии получат от учителей со стажем профессиональную поддержку в рамках регионального проекта "Подготовка кадров для системы образования". Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики.

"В пилотном проекте примут участие 20 школ. Педагоги со стажем помогут адаптироваться в новой среде молодым учителям, мобилизовать все ресурсы, что благоприятно скажется на их профессиональном росте", - говорится в сообщении.

Региональный проект "Подготовка кадров для системы образования" реализуется по поручению главы Северной Осетии Вячеслава Битарова второй год и направлен на подготовку кластера высокопрофессиональных педагогов. Для развития системы наставничества в школах республиканским Минобрнауки разработаны программы, методические материалы, рекомендации и сформирована база молодых педагогов и наставников.

Программа "Наставничество" начнет работать с ноября 2019 года.