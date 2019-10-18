Жители Саратова предложили назвать школу именем убитой девочки

САРАТОВ, 18 октября. /ТАСС/. Администрация Саратова получила коллективное заявление от жителей города с просьбой назвать школу №73 именем убитой в Саратове девятилетней девочки, которая в ней училась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Данное обращение поступило, оно будет рассмотрено в установленный законом срок", - сказала собеседница агентства.

Как следует из заявления, размещенного в интернете, за присвоение школе имени девочки высказались несколько десятков жителей. Документ также поступил и в министерство образования региона.