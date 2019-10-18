Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жители Саратова предложили назвать школу именем убитой девочки

За эту идею высказались несколько десятков жителей
На эту тему
Убийство девятилетней девочки в Саратове. Главное

САРАТОВ, 18 октября. /ТАСС/. Администрация Саратова получила коллективное заявление от жителей города с просьбой назвать школу №73 именем убитой в Саратове девятилетней девочки, которая в ней училась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Данное обращение поступило, оно будет рассмотрено в установленный законом срок", - сказала собеседница агентства.

Как следует из заявления, размещенного в интернете, за присвоение школе имени девочки высказались несколько десятков жителей. Документ также поступил и в министерство образования региона.

 

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Парки и велосипедные маршруты появятся вдоль реки в Казани
Горожане смогут предложить свои идеи благоустройства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС