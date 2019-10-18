Парки и велосипедные маршруты появятся вдоль реки в Казани

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Стратегия развития реки Казанки, работа над которой началась в Татарстане, предполагает появление на набережных парков, экопарковок, пешеходных и велосипедных маршрутов. Жители Казани могут предложить свои идеи благоустройства, сообщила в пятницу журналистам соучредитель компании Orchestra, которая занимается разработкой стратегии, Екатерина Гольдберг на конгрессе World Urban Parks.

"В рамках стратегии мы планируем создание 12 новых прибрежных парков, они все будут обладать своим характером, и у каждого из них, конечно же, свои природные особенности, которые мы бы хотели подчеркнуть. Это означает 2100 гектаров природных территорий вдоль реки, которые будут открыты для горожан. Очень важно создание новых точек доступа, мы видим возможность как минимум 25 таких точек, которые будут связаны с остановками общественного транспорта", - сказала она.

По словам Гольбдерг, предусмотрено создание экопарковок и специальных входных зон для горожан и туристов. Будет создано порядка 60 км пешеходных и велосипедных маршрутов. Жители города смогут присоединиться к разработке стратегии, в том числе через интернет-портал www.kazanka.tatar.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что будет благоустроено 68 км береговой линии. "Безусловно, это совершенно другой уровень не просто благоустройства, это каркас нашего города, это рекреация, которая на новый уровень выведет всю экосистему - и реки, и нашей Казани", - сказал он.

Международный конгресс World Urban Parks 2019 проходит в Казани с 18 по 20 октября при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Главная тема конгресса 2019 года - "Парки и города - развитие в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан". В программе запланированы выступления 120 спикеров. В ходе конгресса участники рассмотрят лучшие примеры создания парков и общественных пространств.

Информационным партнером международного конгресса в 2019 году выступает портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.