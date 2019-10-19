В Северной Осетии появится национальная школа войлока

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 октября. /ТАСС/. Национальную школу войлока создадут в Северной Осетии за счет президентского гранта. Об этом ТАСС сообщили в субботу в социально-культурном учреждении "Благодать", которое занимается реализацией проекта.

"Школа войлока создается в рамках проекта "Возрождение национальных ремесел Осетии". Мы получили на ее реализацию в этом году президентский грант в размере более 1,3 млн рублей. Главной задачей школы станет увеличение числа практикующих войлоковаляние в Осетии как в качестве хобби, так и в качестве основной или дополнительной профессиональной деятельности", - сказал собеседник агентства.

В рамках проекта с участием осетинских и приглашенных мастеров планируется проводить курсы, лекции, мастер-классы по основам мастерства войлоковаляния, производства различных предметов одежды, аксессуаров и быта.

В школе смогут обучаться более 160 человек, в том числе женщины пенсионного и предпенсионного возраста, одинокие матери, испытывающие сложности с трудоустройством.

Как отмечают организаторы, проект по возрождению войлоковаляния будет включен в один из этапов программы по развитию горных территорий, наряду с овцеводством, так как появились потребители продукции производителей местной шерсти, которая до сегодняшней реализации проекта по возрождению валяния оставалась почти невостребованной.

"Войлоковаляние из овечьей шерсти оказалось практически полностью утраченным ремеслом в Северной Осетии. Несколько десятилетий назад в каждом доме изготовление войлочных предметов одежды и аксессуаров было традиционным и обыденным. Проект будет способствовать сохранению, развитию старинного ремесла, его популяризации среди подрастающего поколения", - отметили организаторы.