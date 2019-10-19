В Пятигорске приступили к благоустройству привокзальной площади

ПЯТИГОРСК, 19 октября. /ТАСС/. Привокзальную площадь начали благоустраивать в Пятигорске (Ставропольский край), сообщила в субботу пресс-служба горадминистрации.

"В Пятигорске началось благоустройство привокзальной площади. Прежде всего, убрали ларьки, с которыми СКЖД расторгла договоры аренды. Но это только первый этап", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, реконструкция затронет трамвайный круг с остановками и прилегающий парк.

"Вопрос приведения территории в надлежащий вид глава города обсуждал с представителями СКЖД и аппарата полпреда президента в СКФО. Разные варианты предстоящих изменений выносились и на Градостроительный совет окружной столицы. Пятигорск уделяет большое внимание развитию курортной инфраструктуры, паркам, скверам, и вокзал должен вписаться в общую картину", - отмечает пресс-служба.