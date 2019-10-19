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Участниками первой в Кавминводах велогонки Uphill стали около 90 человек

В мероприятии приняли участие профессионалы и любители велосипедного спорта в возрасте от 7 до 60 лет

ПЯТИГОРСК, 19 октября. /ТАСС/. Велогонка Uphill собрала в субботу на соревнованиях в Железноводске (Ставропольский край) около 90 спортсменов, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"В соревнованиях сегодня участвовали 89 человек", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, участниками первой для Кавказских Минеральных Вод велогонки стали спортсмены из Донецка, Краснодара, Сочи, Владикавказа, Ростова и городов Ставропольского края.

"Велосипедисты преодолели дистанцию в 2,5 км вверх по горной местности. В гонке приняли участие профессионалы и любители велосипедного спорта в возрасте от 7 до 60 лет", - отмечается в пресс-релизе.

Горадминисирация сообщает, что трек гонки Uphill может стать одним из маршрутов "Кавминводского велотерренкура", который объединит велосетью города Кавказских Минеральных Вод. Протяженность велотерренкура составит около 80 км. За сезон в Железноводске пройдут пять велокроссов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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