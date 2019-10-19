Ректор Ставропольского вуза считает, что "Точка кипения" поможет поиску и развитию лидеров

СТАВРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Площадка для развития проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) "Точка кипения" открылась в субботу на базе Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ) в Ставрополе. Новое пространство поможет поиску и развитию лидеров, а также формированию проектных команд, сообщил на открытии ректор университета Владимир Трухачев.

"Открытие точки кипения - это знаковое явление для Ставропольского края. Это инструмент поиска и развития лидеров для создания и продвижения команд, проектов и инициатив, способных оказать влияние на социально-экономическое развитие региона, сферы образования и государственного муниципального управления, цифровой экономики и технологического развития", - сказал он.

В день открытия "Точки кипения" на ее площадке прошли первые проектные сессии, посвященные рынкам НТИ и их перспективам, а также возможностям движения WorldSkills в России. В пресс-службе вуза отмечают, что на площадке университетской "Точки" студенты и преподаватели получат доступ к цифровой платформе Университета 20.35, а также к его диагностическим и рекомендательным сервисам.

"Университетская "Точка кипения" станет пространством, где представители молодежи и профессиональных сообществ будут работать над инновационными проектами, направленными на решения проблем развития социально-экономического и научно-инновационного комплекса Ставропольского края, позволяющие амбициозным лидерам не просто говорить о будущем, а создавать его и приближать", - отметил Трухачев.

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрено восемь дорожных карт, около 500 проектов получили финансирование.