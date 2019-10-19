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Под Владимиром поисковики подняли самолет с останками бойца, погибшего в 1944 году

Личность погибшего установлена

ТАСС, 19 октября. Обломки истребителя Ла-5 Высшей офицерской школы воздушного боя, потерпевшего крушение в ходе тренировочного полета в июле 1944 года, с останками пилота на борту подняли из-под земли поисковики во Владимирской области. Активисты называют это уникальным событием, так как в годы Великой Отечественной войны на территории региона было всего три военных сражения, сообщил в субботу ТАСС командир поискового отряда "Небо Родины" Евгений Агафонов.

"В ходе поисковых работ под Владимиром сегодня подняли останки летчика - младшего лейтенанта Матвея Петровича Телицына, 1920 года рождения, уроженца Шиловского района Рязанской области. Личность установили по документам в планшете: полетная карта, погоны и многое другое. Родственники его считали без вести пропавшим под Тамбовом. Сразу же сказали, что захоронят его на семейном кладбище в деревне Березово", - сказал Агафонов.

Как рассказал командир поискового отряда, 24-летний Теплицын погиб 5 мая 1944 года во время сдачи летного экзамена перед отправкой на фронт. В это время во Владимирской области базировались две эскадрильи Высшей офицерской летной школы. Трагедия произошла во время отработки упражнения по отработке воздушного боя в паре, когда два самолета совершали вираж при попытке зайти друг другу в хвост. Во время маневра Матвей Теплицын не справился с управлением и разбился о землю при падении с 600-метровой высоты.

"О том, что под Владимиром найдено место авиакатастрофы Матвея Теплицына, родственникам сообщили два года назад. Согласно семейному архиву, внучатые племянник и племянница считали его без вести пропавшим под Тамбовом. Все это время ждали, когда поднимут самолет на поверхность. На днях побывали на месте раскопок и сказали, что захоронят останки на семейном кладбище в Шиловском районе Рязанской области", - рассказал командир поискового отряда.

Поисковые работы в регионе проходят с целью увековечения памяти погибших при защите Отечества. По архивным исследованиям, на территории Владимирской области в годы войны погибли не менее 200 летчиков. Подняты и полностью исследованы останки лишь шестерых человек.

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РоссияВладимирская область
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