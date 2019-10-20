Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Музыкальный фестиваль собрал в Железноводске около 500 детей со всего Северного Кавказа

Победители получат путевку на международный фестиваль "Я сенсация" в Петербурге в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 20 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль-конкурс искусств "Музыкальный серпантин" прошел в воскресенье в городе Железноводске в Ставропольском крае, сообщила в воскресенье пресс-служба горадминистрации.

"Музыкальный серпантин" собрал в Железноводске около 500 талантливых детей со всего Северного Кавказа. Юные дарования на всероссийском фестивале искусства и творчества демонстрируют свои таланты в хореографии, вокальном мастерстве, актерском и цирковом искусстве", - говорится в сообщении.

"Победители фестиваля получат путевку на международный фестиваль "Я сенсация", который пройдет в Санкт-Петербурге в начале 2020 года", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В Самаре открыли мемориальную доску в память о погибших воинах-связистах
Мероприятие приурочили к 100-летию войск связи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС