Музыкальный фестиваль собрал в Железноводске около 500 детей со всего Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК, 20 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль-конкурс искусств "Музыкальный серпантин" прошел в воскресенье в городе Железноводске в Ставропольском крае, сообщила в воскресенье пресс-служба горадминистрации.

"Музыкальный серпантин" собрал в Железноводске около 500 талантливых детей со всего Северного Кавказа. Юные дарования на всероссийском фестивале искусства и творчества демонстрируют свои таланты в хореографии, вокальном мастерстве, актерском и цирковом искусстве", - говорится в сообщении.

"Победители фестиваля получат путевку на международный фестиваль "Я сенсация", который пройдет в Санкт-Петербурге в начале 2020 года", - добавили в пресс-службе.