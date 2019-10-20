В Самаре открыли мемориальную доску в память о погибших воинах-связистах

САМАРА, 20 октября. /ТАСС/. Мемориальную доску в память о воинах-связистах, погибших при исполнении воинского долга, открыли в воинской части Самары в честь 100-летия войск связи. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ЦВО.

"В бригаде управления Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Самаре, открыли мемориальную доску в память о воинах-связистах, погибших при исполнении воинского долга. Мероприятие было приурочено к 100-летию войск связи, которое отмечается в России сегодня, 20 октября", - говорится в сообщении.

Мемориальная доска была открыта в воинской части бригады, которая ведет свою историю от 125-го отдельного полка связи, сформированного во время Великой Отечественной войны в ходе Сталинградской битвы. За образцовое выполнение воинского долга соединение награждено орденами Красной Звезды и Александра Невского.

После открытия памятной доски на плацу части прошло торжественное построение личного состава, во время которого были вручены награды и благодарственные письма. В Доме офицеров Самарского гарнизона для военнослужащих состоялся праздничный концерт.