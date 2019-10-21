Строительство больницы скорой помощи планируется начать в Севастополе в 2019 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Строительство больницы скорой медицинской помощи (БСМП) планируется начать в Севастополе до конца года. Власти города рассчитывают, что подрядчиком проекта станет Ростех, сообщил журналистам врио губернатора Михаил Развожаев.

Возглавлявший город до июля 2019 года Дмитрий Овсянников сообщал ТАСС, что обратился к федеральным властям с просьбой назначить Ростех единственным подрядчиком для строительства онкоцентра, инфекционной больницы и больницы скорой помощи в городе. Он пояснял, что это позволит гарантировать исполнение работ качественно и в срок. Во время Петербургского международного экономического форума в июне правительство города и Ростех подписали соглашение, в рамках которого возможно и строительство медучреждений.

"Из трех проектов, которые Дмитрий Владимирович [Овсянников] предлагал Ростеху, реально можно сейчас строить только БСМП. Соответствующий проект готов, и никаких обязательств, никаких торгов [по отбору другого подрядчика] не было проведено. Сейчас готовится доклад президенту об объявлении Ростеха единственным исполнителем услуг. И БСМП, надеюсь, в этом году начнет строить Ростех - его подразделение, которое занимается медицинскими объектами", - рассказал Развожаев.

По данным городских властей, более половины мест в больнице скорой медицинской помощи планируется отвести под отделения хирургии, травматологии, неврологии и кардиологии (по 60 коек на каждое), 36 коек - на реанимацию, по 30 - на отделения урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, акушерства и гинекологии. Остальные - под отоларингологию, челюстно-лицевую и торакальную хирургии, комбустиологию.

Подрядчик для онкоцентра

Для онкологического центра, который также предлагалось построить Ростеху, по данным Развожаева, еще весной по итогам конкурса была определен подрядчик - компания "Сатурн". После завершения торгов департамент капитального строительства Севастополя обратился в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на то, что потенциальный подрядчик не предоставил вовремя один из документов. Торги были признаны несостоявшимися.

"Компания "Сатурн" обратилась в Москве в суд первой инстанции, где их победа в конкурсе была подтверждена. Чтобы рассмотреть все угрозы, связанные с этим процессом, мы подали в апелляционную инстанцию ходатайство о рассмотрении дела еще раз. Подтвердится, все-таки выиграли [торги на строительство онкоцентра] законно, или были допущены технические ошибки. <…> Если 24 октября апелляционная инстанция подтвердит, что все законно, компания "Сатурн" выйдет на объект", - добавил Развожаев.

Он отметил, что "Сатурн" - это "вполне работоспособная компания, имеющая опыт строительства медицинских объектов", и она в состоянии реализовать такой проект.

Как сообщалось ранее, онкологический диспансер будет рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании площадью свыше 33 тыс. кв. м планируется разместить отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Проект инфекционной больницы

Для строительства нового здания инфекционной больницы требуется доработать проект. Возвести его на месте существующей клиники, как предлагалось ранее, затруднительно - на время строительства некуда перенести учреждение, и негде будет принимать пациентов. Поэтому Развожаев предложил разместить больницу рядом с двумя другими учреждениями.

"Там есть еще участок, который можно занять под застройку, - примерно такого же размера, как на месте старой инфекционной больницы. Сейчас делаем изыскания, не окажется ли карстовых пустот. Если не будет колоссального удорожания из-за особенностей грунта, значит, будем перепривязывать проект к этому участку", - сказал он.

Развожаев уточнил, что есть технологии, позволяющие укрепить площадку под зданием даже при наличии таких пустот, но для БСМП из-за этого стоимость строительства выросла почти на 1 млрд рублей.

Согласно существующему проекту, новая инфекционная больница рассчитана на 200 коек. Там же в отдельно стоящем корпусе будет размещен центр по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями на 60 посещений в сутки и дневным стационаром на 15 коек. В корпусах будут работать приемное и реанимационное отделения, стационар для лечения взрослых и детей, поликлиника с отделением диагностики и блоком консультативных кабинетов, лаборатории.

Медицинский кластер

Единый медицинский кластер предлагается построить в Гагаринском районе города, на пересечении Камышового и Фиолентовского шоссе. Причем онкоцентр и БСМП предлагалось строить там изначально.

"Логично построить все больницы высокотехнологичные на одном месте. Это даст определенный синергетический эффект, потому что все специалисты разные, и, например, специалисты инфекционной больницы смогут прийти в БСМП и оказать консультацию, присоединиться к какому-то процессу. Эксперты подсказывают, что такое компактное размещение и с точки зрения лечебных процессов будет выгодно, и с точки зрения организации административно-хозяйственных вопросов, доставки и прочего", - сказал Развожаев.