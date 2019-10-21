Обновление пассажирского транспорта в Воронеже требует более 3 млрд рублей

"Задача городской администрации в 2020 году - с марта по июнь - провести перезаключение договоров на следующие пять лет на транспортное обслуживание. Заключить договора с существующими компаниями-перевозчиками или новыми компаниями, которые придут с тем, чтобы в течение трех лет произошло полное обновление транспорта, причем его значительная часть - уже в 2020 году. Средства для этого требуются немаленькие - более 3 млрд рублей", - сказал Гусев.

По его словам, в том числе, для этого с 28 октября в общественном транспорте Воронежа стоимость проезда вырастет с 17 до 23 рублей. "Это позволит перевозчикам найти в составе тарифа необходимые средства, отследить их правильное использование и, что называется, провести опережающее обновление транспорт", - отметил губернатор.

Он добавил, что обновление пассажирского транспорта в Воронеже может провести и крупная компания по производству подвижного состава, которая на заемные у банка средства поставит технику и заключит с мэрией брутто-контракт на оплату городом всех своих затрат. "Но мы больше рассчитываем на то, что наши перевозчики согласятся на условия обновления, и именно с ними мы заключим контракты. Если будет какое-то противодействие этому процессу, у нас есть этот запасной вариант: мы в числе тех десяти городов, которых в эту схему готовы будут включить", - объяснил Гусев.