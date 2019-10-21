Почти 50 млн рублей направлено на поддержку многодетных семей Приморья с начала 2019 года

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /ТАСС/. Власти Приморского края направили 49,6 млн рублей на выплаты многодетным семьям региона с начала 2019 года, сообщает пресс-служба администрации края.

"Более 4,4 тыс. семей получают меры социальной поддержки по новому закону о поддержке многодетных семей Приморского края, на его реализацию с начала года направлено 49,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Единый закон о поддержке многодетных семей Приморья принят по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко в конце 2018 года. На его реализацию в 2019 году власти предусмотрели 316,12 млн рублей. Семья может оформить выплату, если доход на каждого члена семьи не превышает величины двух прожиточных минимумов.

По данным пресс-службы администрации Приморского края, в настоящее время в регионе действуют 26 выплат и компенсаций, которые работают в отношении разных семей, независимо от их статуса и количества детей. Одна из таких программ - "Социальная поддержка населения Приморского края" - рассчитана до 2021 года.