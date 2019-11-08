Без лишней "химии" в колбасе и молоке. Как на Вологодчине защищают качество продуктов

Система добровольной сертификации "Настоящий вологодский продукт" заработала в регионе 15 лет назад. Цель ее создания — защита местных производителей от недобросовестных конкурентов, а покупателей — от фальсификата на рынке. За это время сертификацию прошли 74 предприятия, чью продукцию, а это около 4 тыс. наименований, можно встретить в 60 регионах России и 13 странах мира

Интересно, что марка "Настоящий вологодский продукт" за годы существования стала столь престижной, что на нее претендуют и производители из других регионов. Но им отказывают — ибо, как говорит губернатор Олег Кувшинников, система рассчитана только на производителей из Вологодской области. Глава региона сам активно продвигает бренд, часто делится на своих страницах в соцсетях впечатлениями о том или ином продукте, приобретенном в поездках по вологодской глубинке.

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"Требования к качеству продукции, прошедшей добровольную сертификацию, более жесткие, чем обязательные, установленные российским законодательством. Система создает дополнительный уровень защиты от проникновения на рынок контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции. Самая весомая часть всех выданных сертификатов приходится на молочную, кондитерскую, рыбную и мясную продукцию, куриные мясо и яйца", — рассказал глава региона Олег Кувшинников. Сегодня вологодская продукция не поставляется только в отдаленные и труднодоступные регионы. Ее не найдешь, например, в Забайкальском крае, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. Зато "Вологодский продукт" можно купить в Германии, Франции, Эстонии, Литве, Голландии, США, Китае, Израиле, ОАЭ, Казахстане, Белоруссии, Вьетнаме и Монголии. В основном за рубежом покупают варенье, замороженные ягоды, черную икру и конфеты. А вот внутри России наибольшим спросом пользуется вологодская молочка.

Описание Конвейерная линия с молоком, выпускаемым под маркой "Резной палисад" на предприятии "Северное молоко" © Пресс-служба ОАО "Северное молоко"

Она продается как на открытых ярмарках, так и в известных федеральных торговых сетях, с некоторыми даже договорились выкладывать продукцию особым образом, чтобы улучшить узнаваемость. Под брендом "Настоящий вологодский продукт" работают 206 магазинов и павильонов, из них более 160 — в Вологодской области, остальные — в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Архангельской областях, Великом Новгороде. Отсутствие ненатурального и год без нареканий Ирина Романова, директор "Вологодского информационно-консультационного центра АПК", правообладателя товарного знака "Настоящий вологодский продукт", говорит, что требования к соискателям звания пришлось усложнять не просто так.

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"Ранее у нас было записано, что требования к качеству продукта должны быть не ниже, чем в ГОСТах. Но ГОСТы сейчас стали меняться, и мы поняли, что надо ввести ужесточающие требования к качеству. Главное из них — продукция не должна содержать химических ароматизаторов, красителей и консервантов, если без них можно произвести продукт. К примеру, колбасу без нитритно-посолочной смеси не произведем, она получится серая. Поэтому основное требование — отсутствие химических ненатуральных добавок", — говорит Романова. У центра заключены соглашения с органами сертификации и аттестованными лабораториями. Порядок действий такой: предприятие подает заявку, к примеру, на 10 наименований колбасных изделий, комиссия проверяет техническую документацию, состав продукта, можно ли его допускать до сертификации. В случае положительного решения заявление принимается и продукт отправляется на испытания, по итогам которых выдается сертификат. Кроме того, эксперты выезжают на предприятие, чтобы оценить условия производства. "У нас сейчас очень много небольших предприятий, желающих войти в систему. Мы к ним очень жестко будем подходить, смотреть, как налажен производственный контроль с их стороны", — говорит Ирина Романова. Еще одно ограничение для получения знака — работа предприятия не менее года без нареканий контролирующих органов. "То есть подтвердить стабильность качества. Есть крупные предприятия, как, например, Вологодский молочный комбинат, и мы понимаем, что там налажена система и лабораторного контроля, и производственного, и входящего, и выходящего контроля, а на новых небольших предприятиях для начала надо понять, может ли оно предоставить продукт гарантированного качества. Обязательно выезжаем и смотрим", — рассказывает Романова.

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"Только после этого мы разрешаем наносить на этикетку товарный знак "Настоящий вологодский продукт", — говорит директор центра, при этом подчеркивая, что обладателем товарного знака становится не изготовитель, а определенные виды его продукции. "Повторные проверки после прохождения сертификации проводятся ежегодно, но мы принимаем и результаты других испытаний. К примеру, учитываем результаты проверок Роспотребнадзора. Если же было замечание, жалоба от граждан или контролирующих органов, то обязательно выходим и выявляем, чем было вызвано нарушение. Можем выехать на предприятие без предупреждения, если поступила жалоба, можем закупить продукцию в розничной сети и проверить ее". Просто честно работать Если работать с натуральным сырьем и соблюдать все технологии, то проблем с прохождением сертификации и присвоением знака не будет, делится с ТАСС заместитель гендиректора ОАО "Северное молоко" Нина Сударева. Ее предприятие расположено в городе Грязовце и сейчас как раз проводит реконструкцию, обновляет технологическое оборудование, внедряя чешские, шведские и отечественные производственные линии.

Описание Упаковка рассольного сыра на предприятии "Северное молоко" © Пресс-служба ОАО "Северное молоко"

Чтобы провести сертификацию продукции, эксперты органа по сертификации отбирают образцы, затем в независимых аккредитованных лабораториях проводятся исследования. "В течение года после прохождения сертификации и присвоения знака проводится еще и инспекционный контроль за производством, то есть представители органа по сертификации выезжают на предприятие с осмотром производства, проверкой документов, отбирают образцы. Это тоже является обязательным условием. На отбор образцов имеют право приехать без предупреждения. Если ты работаешь с натуральным сырьем, соблюдаешь все требования технологических процессов, то без проблем можно пройти добровольную сертификацию и подтвердить качество", — отметила Сударева. Основной ассортимент "Северного молока" выпускается по межгосударственным или национальным стандартам, что выше технических условий. Рассольные сыры производятся и вовсе по собственным стандартам предприятия, потому что на внедренный технологический процесс с уникальным оборудованием пока нет национальных стандартов.

Описание Конвейерная линия рассольного сыра на предприятии "Северное молоко" © Пресс-служба ОАО "Северное молоко"

Представитель компании доверяет знаку и как потребитель. "Знак "Настоящий вологодский продукт" — своеобразный знак доверия, на который обращают внимание покупатели. Я сама, где бы ни находилась в командировках, зная продукцию наших производителей, всегда отдаю предпочтение ей", — подытожила Нина Сударева. Как у банкнот Участие в добровольной сертификации и самому предприятию дает уверенность в качестве продукта и дополнительное подтверждение его натуральности, отметил директор вологодского ЗАО "Кондитерская фабрика" Игорь Иванов. "Продукт со знаком "Настоящий вологодский продукт" имеет дополнительную защиту, как водяной знак на купюрах. Региональный знак качества. Мы фиксируем увеличение продаж продукции, маркированной знаком. Это дает плюс в продажах, особенно в нашем регионе и ближайших, где нас уже знают. Бренд развивается, это как дополнительное конкурентное преимущество", — сказал собеседник агентства.

Описание Линия по производству мармелада с клюквой на ЗАО "Кондитерская фабрика", Вологда © Пресс-служба ЗАО "Кондитерская фабрика"

"Кондитерская фабрика" — один из крупнейших производителей сладостей на северо-западе России. В ассортименте около 400 наименований: зефир, мармелад, пастила, карамель, драже, монпансье, конфеты, ирис, сувенирная продукция из шоколада, диетическая и диабетическая продукция. В производстве используются натуральные фрукты и овощи — брусника, черника, клюква, шиповник, рябина, свекла, кабачки, морковь. Есть и диетическая продукция с добавлением морской капусты, витамина С, натуральных масел и изделия без сахара на фруктозе, изомальте и стевии. В числе последних необычные новинки — "Гречка в ШОКе" и "Полба в ШОКе", это взорванные зерна гречихи и пшеницы в шоколадной глазури. Не всем подряд Юрий Павлов, руководитель компании "Сыроварня-35", чьи сыры поставляются в магазины высокого ценового сегмента в Москве и Петербурге, рассчитывает, что региональный бренд поможет вологодским сырам завоевать новые рынки.

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"Из общения с торговыми сетями, магазинами Москвы, Санкт-Петербурга у меня сложилось впечатление, что знак "Настоящий вологодский продукт" дает гарантию достойного качества, потому что есть очень много подделки вологодской молочки. Наличие этого знака указывает на то, что это действительно произведено на территории Вологодской области. Знак является дополнительным стимулом и для торговых сетей, и для покупателей", — рассказал Павлов. Его предприятие прошло сертификацию не так давно, и сложностей с этим не возникло. "К нам приезжали на производство, все посмотрели, после чего мы сдавали продукцию на исследования, все отлично, никаких вопросов, нареканий не было. Если ты делаешь все правильно, никаких проблем нет", — подытожил сыровар.

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