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Температура воздуха в Поволжье на неделе превысит норму на несколько градусов

В Саранске, Пензе, Саратове и Самаре воздух прогреется до 16-17 градусов тепла
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 21 октября. Температура воздуха выше климатической нормы на четыре-пять градусов ожидается в большинстве регионов Приволжского федерального округа на текущей рабочей неделе. В Саранске, Пензе, Саратове и Самаре воздух прогреется до 16-17 градусов тепла, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Выше нормы как минимум на 4-5 градусов. Преобладать будет облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные осадки", - сказал Синенков.

По его словам, осадки ожидаются в регионах Верхней Волги и в Прикамье. "Температура воздуха в Казани, Нижнем Новгороде - 12-14 градусов тепла. В Кирове, Перми, Ижевске - от шести до девяти градусов, облачная с осадками погода. Примерно такая же ситуация и в Башкирии, но здесь 2-7 градусов тепла. В Самаре, Пензе, Саранске и Саратове погода хорошая, без существенных осадков, температура воздуха - в пределах 11-14 градусов", - сказал он.

Во вторник холодный атмосферный фронт принесет дожди в регионы Верхнего и Среднего Поволжья, однако уже в среду на большей части территории Приволжского федерального округа осадки прекратятся, отметил собеседник агентства. "Завтра в Верхнем Поволжье кратковременные дожди и прохладно. В Кирове, Казани и Нижнем Новгороде - в пределах 3-8 градусов тепла. В Самаре, Пензе, Саратове - 12-14 градусов, погода облачная, с кратковременными дождями. В среду будет преобладать облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха на Верхней Волге составит около 10-13 градусов, в Самаре - около 10 градусов, в Саратове, Пензе, Саранске - 13-16 градусов, в Уфе - порядка 3-6 градусов, в Оренбурге - от 5 до 10 градусов", - сказал Синенков.

В четверг, по его словам, в Самаре ожидается плюс 11-13 градусов, в Уфе и Оренбурге - от 6 до 9 градусов тепла, в Кирове, Ижевске и Перми - 3-6 градусов, в Пензе, Саратове - 13-16 градусов.

В пятницу в большинстве регионов Приволжского федерального округа также не ожидается осадков. "Даже в Казани и Нижнем Новгороде - в пределах 10-13 градусов, в Самаре - до 15 градусов, в Перми, Ижевске - от 4 до 7 градусов, в Башкирии - плюс 7-10, в Оренбургской области - до 13 градусов тепла, а Самаре и Саратове - 14-16 градусов, в Пензе, Саранске - 15-17 градусов, и везде погода прекрасная, без осадков", - отметил собеседник агентства. По словам Синенкова, в выходные теплая погода сохранится в Среднем Поволжье и Предуралье, в регионах Верхней Волги возможны дожди.

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