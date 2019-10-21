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Судостроительный завод под Саратовом построит два катера для исследований Арктики

Их назвали в честь заслуженных инженеров-гидрографов Юрия Бабаева и Юрия Осокина

САРАТОВ, 21 октября. /ТАСС/. Два гидрографических катера построят на Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе, катера предназначены для исследований и работ в морских и прибрежных районах, в устьевых участках рек, в том числе в арктическом бассейне, говорится в сообщении, распространенном среди журналистов в понедельник пресс-службой министерства промышленности и энергетики Саратовской области.

"На Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе заложили два гидрографических катера. Суда названы "Юрий Бабаев" и "Юрий Осокин" в честь заслуженных инженеров-гидрографов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что длина судов составит 33,5 метра, а водоизмещение - 260,1 тонны. При этом на катере сможет находиться экипаж в составе семи человек.

Как пояснили ТАСС в министерстве, строительство судов завершат в 2021 году, заказчиком стало ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" для нужд ФГУП "Гидрографическое предприятие" государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

ООО "Балаковский судостроительно-судоремонтный завод" входит в состав ООО "Объединенные Верфи ВЕГА" (г. Волжский). Кроме Балаковского завода в состав компании входят: ЗАО "Волжский судостроительно-судоремонтный завод" и ЗАО "Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод".

В 2017 году Балаковский судостроительный завод впервые за 30 лет построил новый корабль, с тех пор производство новых судов продолжается.

Теги
РоссияСаратовская область
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