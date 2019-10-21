В Ингушетии планируют в 2022-2024 годах построить 24 новые школы

МАГАС, 21 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют в период с 2022 по 2024 годы построить и открыть в регионе 24 школы в рамках нацпроекта "Образование", рассказала ТАСС зампредседателя правительства республики Марьям Амриева.

"В республике наблюдается ежегодное увеличение количества школьников в среднем на 4-4,5 тыс. детей. Потому в период с 2022 по 2024 год планируется строительство 24 школ. Введение их в эксплуатацию позволит обеспечить новыми рабочими местами около 2100 человек и создать до 12 190 ученических мест", - сказала Амриева.

По ее словам, строительство будет вестись в рамках нацпроекта "Образование" и позволит решить проблему трех- и двухсменного образования.

"В период с 2019 года по 2021 год, будет построено 12 школ на 8 640 мест. Сейчас в трехсменном режиме у нас обучаются дети пяти школ. Но благодаря нацпроекту мы сможем решить не только проблему трехсменного, но и двухсменного образования", - добавила собеседница агентства.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.