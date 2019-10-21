"Школы молодого предпринимателя" откроют в шести городах России

ЧЕРКЕССК, 21 октября. /ТАСС/. "Школы молодого предпринимателя" откроют в 2020 году в шести городах России для обучения созданию социально ориентированного бизнеса по канонам ислама. Такие бизнес-клубы создадут в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Черкесске и Грозном, сообщил ТАСС автор проекта Руслан Камбиев.

"Проект называется "Школа молодого предпринимателя", цель данного проекта - сформировать сообщество социально-ответственных предпринимателей среди молодых мусульман нашей страны. Он разработан для того, чтобы любой молодой человек мог воплотить в жизнь свою проектную мечту, облечь ее в правильную форму. Проект подразумевает создание шести бизнес-клубов, попечителем которых будет Международная Ассоциация исламского бизнеса. Он будет направлен на несколько регионов нашей страны - это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, город Черкесск в Карачаево-Черкесской Республике и город Грозный Чеченской Республики", - рассказал Камбиев.

Он пояснил, что реализация проекта начнется в январе 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов. Задачами проекта является повышения уровня знаний в области социального предпринимательства, развитие навыков эффективной коммуникации, обучение по разработке бизнес-проектов, а также создание условий для разработки социального проекта, который можно реализовать.

По итогам программы лучшие проекты определит экспертная комиссия в октябре 2020 года.