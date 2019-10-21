Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Школы молодого предпринимателя" откроют в шести городах России

Бизнес-клубы планируют открыть в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Черкесске и Грозном

ЧЕРКЕССК, 21 октября. /ТАСС/. "Школы молодого предпринимателя" откроют в 2020 году в шести городах России для обучения созданию социально ориентированного бизнеса по канонам ислама. Такие бизнес-клубы создадут в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Черкесске и Грозном, сообщил ТАСС автор проекта Руслан Камбиев.

"Проект называется "Школа молодого предпринимателя", цель данного проекта - сформировать сообщество социально-ответственных предпринимателей среди молодых мусульман нашей страны. Он разработан для того, чтобы любой молодой человек мог воплотить в жизнь свою проектную мечту, облечь ее в правильную форму. Проект подразумевает создание шести бизнес-клубов, попечителем которых будет Международная Ассоциация исламского бизнеса. Он будет направлен на несколько регионов нашей страны - это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, город Черкесск в Карачаево-Черкесской Республике и город Грозный Чеченской Республики", - рассказал Камбиев.

Он пояснил, что реализация проекта начнется в январе 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов. Задачами проекта является повышения уровня знаний в области социального предпринимательства, развитие навыков эффективной коммуникации, обучение по разработке бизнес-проектов, а также создание условий для разработки социального проекта, который можно реализовать.

По итогам программы лучшие проекты определит экспертная комиссия в октябре 2020 года.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
Реклама на ТАСС
В Ингушетии планируют в 2022-2024 годах построить 24 новые школы
Строительство реализуют в рамках нацпроекта "Образование"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС