Беспилотники начали мониторинг ситуации с лесными пожарами в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Два беспилотных летательных аппарата начали мониторинг ситуации с лесными пожарами в Приморском крае. По состоянию на утро вторника, в регионе действует два возгорания на площади 25 га на северо-востоке региона, сообщила пресс-служба администрации Приморья.

"Два беспилотных летательных аппарата дальностью полета до 350 км выходят на патрулирование пожарной обстановки в приморских лесах. <…> Аппарат движется со скоростью до 100 км в час и делает подробную съемку местности, передавая информацию в диспетчерский центр", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году база приморских лесников пополнилась новой техникой для ликвидации пожаров, в том числе были закуплены квадрокоптеры и два беспилотника для оперативного выявления возгораний.

"Если возникает пожар, мы должны точно знать, на чьей территории он произошел, кто ответственный за то, что допущено возгорание", - приводятся в сообщении слова губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

В Приморском крае с прошлой недели установилась теплая и сухая погода, температура воздуха на юге днем достигает летних значений до +22 градусов. В регионе сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

С начала осени в Приморском крае возникло 26 лесных пожаров на площади 230 га. По данным администрации, основная причина их появления - неосторожное обращение с огнем и переход палов с земель сельскохозяйственного назначения на лесные массивы.