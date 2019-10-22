Власти Приморья считают, что модернизация школ искусств увеличит число учеников на 10%

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Детские школы искусств Приморья в рамках нацпроекта "Культура" получат в ближайшие четыре года новые музыкальные инструменты, это поможет на 10% увеличить число их учеников и улучшить работу с одаренными ребятами. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации региона.

"В рамках национального проекта "Культура" будут модернизированы 37 детских школ искусств, которые получат современное оборудование - музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы. <...> В результате модернизации детских школ искусств будет улучшено качество учебного процесса для одаренных детей, а также увеличится число обучающихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности", - сообщили в пресс-службе.

Работа по оснащению детских школ искусств отвечает целям краевых программ "Развитие образования Приморского края" на 2013-2021 годы и "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2021 годы.

В 2019 году на реализацию регионального проекта "Культурная среда" в рамках нацпроекта "Культура" предусмотрено финансирование в размере 121,91 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 97,33 млн рублей, а из краевого - 23,23 млн рублей. В рамках этого проекта власти региона заключили соглашение с Минкультуры России о предоставлении субсидии, которая позволит в нынешнем году оснастить музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "Приморский краевой колледж искусств" и 12 муниципальных детских школ искусств. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 69,85 млн рублей, из которых 64,67 млн рублей предоставляется из федерального бюджета.

Планируется, что до конца ноября организации получат рояли, пианино, баяны, скрипки, балалайки, гитары, домры, гусли, виолончель, гобой, музыкальную и нотную литературу, интерактивные пособия, кресла для концертного зала, хоровые и хореографические станки, световое оборудование и другие необходимые оборудование и инструменты. Поставки начались в мае, и четыре детские школы искусств во Владивостоке, Дальнегорске и Находке уже получили все необходимое. Модернизация детских школ искусств продолжится в 2021 и 2023 годах, планируется оснастить еще 24 детских школ искусств, уточнили в пресс-службе краевой администрации.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.