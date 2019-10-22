Оборонный завод в Дагестане планирует строить десятиместные самолеты и "амфибии"

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Дагестанское предприятие "Концерн КЭМЗ" совместно с КБ Московского авиационного института (МАИ) планирует разработать и начать производство самолетов на 8-10 мест, а также самолетов-амфибий. Об этом рассказал в интервью ТАСС генеральный директор "Концерна КЭМЗ" Ибрагим Ахматов.

"В перспективе мы будем разрабатывать и строить восьмиместные и десятиместные варианты самолета… Это перспектива ближайших трех-четырех лет, мы уже начали прорабатывать этот проект. Одновременно мы будем разрабатывать самолет-амфибию, это будут модификации наших 4-местных и 8-местных самолетов, но они будут садиться и на воду", - сказал Ахматов, уточнив, что такую "амфибию" можно будет посадить, в том числе на Чиркейском водохранилище в Дагестане.

По его словам, легкий самолет-амфибия будет востребован не только в России, но и за рубежом.

"Перспективы у амфибии очень широкие, многие иностранные государства, в том числе, Индия и Иран, очень заинтересованы в таком самолете", - пояснил собеседник ТАСС.

Он уточнил, что разработки по новым самолетам будет вести собственное конструкторское бюро, которое планируется создать на базе "Концерна КЭМЗ".

"Будем сами вести основные разработки, при работе над МАИ-411 наши конструкторы нарабатывают необходимый опыт. Конечно, это не значит, что мы не будем привлекать конструкторов со стороны. Сегодня, если замыкаться в пределах одного предприятия, одного региона, ничего не получится. Поэтому мы пользуемся компетенциями всей страны и зарубежных коллег тоже, собираем определенную "группу прорыва", - добавил Ахматов.

В августе на Международном авиакосмическом салоне ("МАКС-2019") КЭМЗ впервые представил в воздухе четырехместный самолет МАИ-411. Самолет имеет два двигателя, при взлетной массе 1250 кг может совершать полет на высоте до 3 тыс. м на расстояние 1,5 тыс. км.