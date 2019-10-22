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Аэропорт якутского Олекминска возобновил работу после почти трех недель простоя

Город перестал принимать самолеты из-а размокания взлетно-посадочной полосы

ТАСС, 22 октября. Аэропорт в якутском городе Олекминск во вторник возобновил работу, прерванную 4 октября из-за размокания взлетно-посадочной полосы (ВПП).

"У нас сначала был дождь, затем - снег. Это привело к размоканию ВПП, работа была прервана. Только сейчас, с установлением минимальных минусовых температур, полоса затвердела, и аэропорт вновь начал принимать самолеты", - сообщил ТАСС представитель аэропорта.

Во вторник из Якутска в Иркутск с посадкой в Олекминске пролетели два самолета Ан-24. Вечером они же приземлятся там на обратном пути в Якутск.

"Выполняются полеты самолетов Ан-3 по местным авиалиниям", - добавил собеседник агентства.

Олекминск находится на левом берегу Лены, в 520 км к западу от Якутска. В городе проживают почти 10 тыс. человек. По данным синоптиков, температура воздуха в Олекминске составляет три градуса ниже нуля, ночью она опустится до минус пяти градусов.

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РоссияЯкутия
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